Помогите пожалуйста Даю 99 баллов сообщение о дискриминации прав человека по как??му либо признаку.

Гость: Гость:

КОНВЕНЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАВНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ЗА ТРУД РАВНОЙ ЦЕННОСТИ 29 июня 1951 г. Вступила в силу 23 мая 1953 г. По состоянию на 1 января 1989 г. 109 участников. Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 4 апреля 1956 г. Ратификационная грамота СССР депонирована Генеральному директору Международного Бюро Труда 30 апреля 1956 г. Вступила в силу для СССР 30 апреля 1957 г. Генеральная Конференция Международной Организации Труда, созванная в Женеве Административным Советом Международного Бюро Труда и собравшаяся там 6 июня 1951 года на свою тридцать четвертую сессию, Решив принять различные предложения, относящиеся к принципу равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности, — седьмой пункт повестки дня сессии, решив придать этим предложениям форму международной конвенции, Принимает сего июня двадцать девятого дня тысяча девятьсот пятьдесят первого года нижеследующую Конвенцию, которая будет именоваться Конвенцией о равном вознаграждении 1951 г., Статья 1 В целях настоящей Конвенции: а) термин "вознаграждение" включает в себя заработную плату или обычное жалованье, основное или минимальное, и всякое другое вознаграждение, предоставляемое прямо или косвенно, в деньгах или в натуре предпринимателем трудящемуся в силу выполнения последним какой-либо работы; b) термин "равное вознаграждение мужчин и женщин за труд равной" ценности" относится к ставкам вознаграждения, определяемым без дискриминации по признакам пола. 18 октября 1961 г. в Турине Совет Европы принял Европейскую социальную хартию (см. раздел II, док. 24). Статья 2 1. Каждый Член Организации при помощи средств, соответствующих действующим методам установления ставок вознаграждения, должен поощрять, и в той мере, в какой это совместимо с указанными методами, обеспечивать применение в отношении всех трудящихся принципа равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности. 2. Этот принцип должен быть применен путем: а) либо национального законодательства; b) либо любой системы определения вознаграждения, установленной или признанной законодательством; с) либо коллективных договоров между предпринимателями и трудящимися; d) либо сочетания этих различных способов. Статья 3 1. Должны быть приняты меры, способствующие объективной оценке различных работ на основе затрачиваемого труда, поскольку такие меры смогут облегчить применение настоящей Конвенции. 2. Методы такой оценки могут явиться объектом решений либо властей, компетентных в области определения ставок вознаграждения, либо сторон, участвующих в этих договорах, если ставки вознаграждения определяются коллективными договорами. 3. Разница в ставках вознаграждения, которая соответствует, независимо от пола, разнице, вытекающей из такой объективной оценки исполняемой работы, не должна рассматриваться как противоречащая принципу равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности. Статья 4 Каждый член Организации должен сотрудничать соответствующим образом с заинтересованными организациями предпринимателей и трудящихся с целью проведения в жизнь постановлений настоящей Конвенции. Статья 5 Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции будут направляться Генеральному Директору Международного Бюро Труда для регистрации. Статья 6 1. Настоящая Конвенция будет связывать только тех членов Международной Организации Труда, чьи документы о ратификации будут зарегистрированы Генеральным Директором. 2. Она вступит в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный Директор зарегистрирует документы о ратификации двух членов Организации. 3. Впоследствии эта Конвенция будет вступать в силу в отношении каждого члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о ратификации.