Что означает слово милиционер? Найдите дальних родственников этого слова.

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Милиция (от лат. militia — «воинство», <<войско>>, «служба», «поход», «дороги», «рыцарство», «народное ополчение») — название органов правопорядка (эквивалент полиции) в СССР после Февральской революции и пяти социалистических странах: Болгарии, Монголии, Польше, Румынии и Югославии. В России со вступлением в силу федерального закона «О полиции» от 1 марта 2011 года милиция была переименована в полицию. На Украине в 2015 году милиция реформирована в Национальную полицию. Основные функции милиции — поддержание признаков государства, защита прав граждан и общества. Милиция представляет собой систему государственных органов исполнительной власти, выполняющих функции поддержания общественного порядка и стабильности в стране, области, регионе.