Разобрать 10 предложений по членам предложения (основа,дополнение,определение,обстоятельства) 7. 1. Под берёзкой белеет пушистый ландыш. 8. Над зелёным лугом несётся медовый запах травы . 9. В утренней прохладе разливается ...

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Разобрать 10 предложений по членам предложения (основа,дополнение,определение,обстоятельства) 7. 1. Под берёзкой белеет пушистый ландыш. 8. Над зелёным лугом несётся медовый запах травы . 9. В утренней прохладе разливается горьковатый запах полыни. 10. Золотой луч солнца заиграл на верхушке молодой берёзы. 11. На дне глубокого журчал весёлый ручеёк. 12. В осеннем лесу ярко горели кисти рябины. 7. Дети собирали еловые шишки в корзину. 11. Притаился у границы пограничный отряд. 12. Через сосновый бор вьётся лесная тропинка. Заунывный ветер гонит стаи туч на край небес. ПОМОГИТЕ !! ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость