Какой из глаголов относится ко II спряжению? Таять Читать Гулять Видеть

Русский язык
Какой из глаголов относится ко II спряжению? Таять Читать Гулять Видеть
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Видеть (искл) - || спряжение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5480:40*24+(43305-27203=?
Ответить
Русский язык
Что означает слово милиционер? Найдите дальних родственников этого слова.
Ответить
Русский язык
Разобрать 10 предложений по членам предложения (основа,дополнение,определение,обстоятельства) 7. 1. Под берёзкой белеет пушистый ландыш. 8. На...
Ответить
Французский язык
Дополни следующие маленькие диалоги глаголами avoir или etre в соответствующей форме. -Nous ... Une guitare. Et too? -Moi, j'... Un saxophone, ...
Ответить
Алгебра
Арифметическая прогрессия. Буду рада за помощь))
Ответить