Какой из глаголов относится ко II спряжению? Таять Читать Гулять Видеть
Русский язык
Какой из глаголов относится ко II спряжению? Таять Читать Гулять Видеть
Ответ(ы):
Гость:
Видеть (искл) - || спряжение
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