(x+8 целых 17/36)+7целых 31/36=25целых1/36

Математика
(x+8 целых 17/36)+7целых 31/36=25целых1/36
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вроде так, надеюсь помогла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В этом произведении рассказывается о хозяйстве в котором хранится сорок кадушек ??оленых лягушек и водятся дойные кошки
Ответить
Математика
Туристы проехали 540 км. 3/5 этого расстояния они проехали на поезде,а остальной путь на катере. Сколько часов они ехали на катере,если он шёл со с...
Ответить
Английский язык
Сочинение на английском языке на тему памятный день
Ответить
Английский язык
Look at the picture and say:1)what Licy is doing;2)where the birdcage is;3)what bird it is;4)where the bowl of seeds is;5)where the fishbowl is;6)w...
Ответить
Русский язык
Какой из глаголов относится ко II спряжению? Таять Читать Гулять Видеть
Ответить