(x+8 целых 17/36)+7целых 31/36=25целых1/36
Математика
(x+8 целых 17/36)+7целых 31/36=25целых1/36
Ответ(ы):
Гость:
Вроде так, надеюсь помогла
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