Морфологический разбор прилагательного строгими
Русский язык
Морфологический разбор прилагательного строгими
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Н.Ф:строгий грамматика:качественное прил,м р,мн .ч,И.п
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