Предводителем восстания холопов в начале 17 века был: а) С. Разин b) Хлопко Косола?? с) В. Ус d) И. Болотников

История
Предводителем восстания холопов в начале 17 века был: а) С. Разин b) Хлопко Косола?? с) В. Ус d) И. Болотников
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Ответ(ы):
Гость:
D)И.Болотников произошла в  1606-1607
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