Предводителем восстания холопов в начале 17 века был: а) С. Разин b) Хлопко Косола?? с) В. Ус d) И. Болотников

История

Предводителем восстания холопов в начале 17 века был: а) С. Разин b) Хлопко Косола?? с) В. Ус d) И. Болотников

Автор: Гость