Решить квадратные уравнения: 3x²-11x+10=0

Алгебра
Решить квадратные уравнения: 3x²-11x+10=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Провiдмiнити сонечко калина пенал
Ответить
Математика
У дежурных столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких все тарелки дежурных д??лжны расставить на 12 столов формы на каждый стол сколько тарел...
Ответить
Математика
Площадь квадрата равна 64дм найди площадь прямоугольника.периметр которого равен пиремтру квадрата.а ширина на 2 дм меньше стороны квадрата
Ответить
История
Решение о переходе Украины в подданство России в 1654 году было принято по инициати??е гетмана... А) И.Выговского В) П.Дорошенко С) Б.Хмельи...
Ответить
История
Предводителем восстания холопов в начале 17 века был: а) С. Разин b) Хлопко Косола?? с) В. Ус d) И. Болотников
Ответить