Провiдмiнити сонечко калина пенал
Українська мова
Провiдмiнити сонечко калина пенал
Ответ(ы):
Гость:
Н-сонечко р-сонечка д-сонечковi з-сонечко о-сонечком м-на сонечку н-калина р-калини д-калинi з-калину о-калиною м-на калинi н-пенал р-пенала д-пеналовi з-пенал о-пеналом м-у пеналi
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