У дежурных столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких все тарелки дежурных д??лжны расставить на 12 столов формы на каждый стол сколько тарелок они должны поставить на каждый стол

Математика

У дежурных столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких все тарелки дежурных д??лжны расставить на 12 столов формы на каждый стол сколько тарелок они должны поставить на каждый стол

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