У дежурных столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких все тарелки дежурных д??лжны расставить на 12 столов формы на каждый стол сколько тарелок они должны поставить на каждый стол
Математика
У дежурных столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких все тарелки дежурных д??лжны расставить на 12 столов формы на каждый стол сколько тарелок они должны поставить на каждый стол
Ответ(ы):
Гость:
1) 48+48= 96(шт) - глубокие и мелкие. 2) 96/12= 8 (шт) - по 8 тарелок на каждый стол
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