Холодная война^ причины, этапы, итоги

Гость: Гость:

После окончания Второй мировой Войны, ставшей самым масштабным и жестоким конфликтом за всю историю человечества, возникло противостояние между странами коммунистического лагеря с одной стороны и западными капиталистическими странами с другой. Между двумя сверхдержавами того времени СССР и США. Охарактеризовать холодную войну кратко можно, как соперничество за господство в новом послевоенном мире.Главнейшей причиной холодной войны стали неразрешимые идеологические противоречия, между двумя моделями общества социалистической и капиталистической. Запад опасался усиления СССР. Сыграли свою роль и отсутствие у стран победительниц общего врага, а также, амбиции политических лидеров.Историки выделяют следующие этапы холодной войны:5 марта 1946 г. – 1953 г. - Начало холодной войне положила речь Черчилля, произнесенная весной 1946 г. в Фултоне, в которой была предложена идея создания союза англосаксонских стран, для борьбы с коммунизмом. Целью США стала экономическая победа над СССР, а также, достижение военного превосходства. Фактически холодная война началась раньше, но именно к весне 1946 г., в силу отказа СССР от вывода войск из Ирана, ситуация серьезно обострилась.1953 г. – 1962 г. - В этот период холодной войны, мир находился на грани ядерного конфликта. Несмотря на некоторое улучшение отношений между Советским Союзом и США во время «оттепели» Хрущева, именно на этом этапе произошли антикоммунистическое восстание в Венгрии, События в ГДР и, ранее, в Польше, а так же Суэцкий кризис. Международная напряженность возросла после разработки и успешного испытания СССР в 1957 г. межконтинентальной баллистической ракеты.Однако угроза ядерной войны отступила, поскольку теперь Советский Союз получил возможность нанести ответный удар по городам США. Завершился этот период отношений между сверхдержавами, Берлинским и Карибским кризисами 1961 и 1962 г. соответственно. Разрешить Карибский кризис удалось только в ходе личных переговоров глав государств - Хрущева и Кеннеди. Так же, в результате переговоров был подписан целый ряд соглашений по нераспространению ядерного оружия. 1962 г. – 1979 г. - Период ознаменовался гонкой вооружений, подрывающей экономику соперничающих стран. Разработка и производство новых видов вооружений, требовали невероятных ресурсов. Несмотря на присутствие напряженности в отношениях между СССР и США, подписываются соглашения об ограничении стратегических вооружений. Разрабатывается совместная космическая программа «Союз-Аполлон». Однако к началу 80-х, СССР начинает проигрывать в гонке вооружений.1979 г. – 1987 г. - Отношения между СССР и США вновь обостряются после ввода советских войск в Афганистан. США размещает в 1983 г. баллистические ракеты на базах в Италии, Дании, Англии, ФРГ, Бельгии. Ведется разработка системы противокосмической обороны. СССР реагирует на действия Запада выходом из женевских переговоров. В этот период система предупреждения о ракетном нападении, находится в постоянной боевой готовности.1987 г. – 1991 г. - Приход в 1985 г. к власти в СССР Горбачева, повлек за собой не только глобальные перемены внутри страны, но и радикальные изменения во внешней политике, получившие название «новое политическое мышление». Непродуманные реформы окончательно подорвали экономику Советского Союза, что привело к фактическому поражению страны в холодной войне. Конец холодной войны был вызван слабостью советской экономики, ее неспособностью более поддерживать гонку вооружений, а также, просоветские коммунистические режимы. Определенную роль сыграли и антивоенные выступления в самых разных уголках мира. Итоги холодной войны оказались для СССР удручающими. Символом победы Запада. стало воссоединение в 1990 г. Германии.В результате, после того, как СССР потерпел поражение в холодной войне, сформировалась однополярная модель мира с доминирующей сверхдержавой США. Однако существуют и другие последствия холодной войны. Это быстрое развитие науки и технологий, в первую очередь военных. Так, интернет был создан первоначально, как система связи для американской армии.Сегодня снято немало документальных и художественных фильмов о периоде холодной войны. Один из них, подробно рассказывающий о событиях тех лет, «Герои и жертвы холодной войны».