Хом'як сховав 84горошини: 39 в одну нірку а решта в другу. Скільки горошин у другій нірці. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння
Математика
Хом'як сховав 84горошини: 39 в одну нірку а решта в другу. Скільки горошин у другій нірці. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39+х=84 х=84-39 х=45 ответ 45 горошин у другий норке
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