Хом'як сховав 84горошини: 39 в одну нірку а решта в другу. Скільки горошин у другій нірці. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння

Математика

Хом'як сховав 84горошини: 39 в одну нірку а решта в другу. Скільки горошин у другій нірці. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння

Автор: Гость