Хорда окружности равна 9 м она стягивает дугу в 600. Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора
Геометрия
Хорда окружности равна 9 м она стягивает дугу в 600. Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорда, стягивающая дугу в 60⁰, равна радиусу окружности (доказывается через равносторонний треугольник, в котором две стороны - радиусы, с углом между ними 60⁰, а третья сторона - хорда). Длина дуги равна:L= L/6=2ñ (Пи)×9/6=3ñ (Пи)=(приблезительно)9,42м Площадь сектора: s=s/6=ñ (Пи)×9^2/6=13,5ñ(Пи)=(приблезительно)42,4 м² /Р.s. 9^2- это 9 во 2 степени/ Ну и, как "Лучшее решение" не забудь отметить, ОК?!... ;)))
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