Хорошо здесь: и шелест и хруст; С каждым утром сильнее мороз, В белом пламени кло??ится куст Ледяных ослепительных роз. определить размер стиха

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Хорошо здесь: и шелест и хруст; С каждым утром сильнее мороз, В белом пламени кло??ится куст Ледяных ослепительных роз. определить размер стиха

Автор: Гость