Хорошо здесь: и шелест и хруст; С каждым утром сильнее мороз, В белом пламени кло??ится куст Ледяных ослепительных роз. определить размер стиха
Русский язык
Хорошо здесь: и шелест и хруст; С каждым утром сильнее мороз, В белом пламени кло??ится куст Ледяных ослепительных роз. определить размер стиха
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1 предложение 4 знака препинания 19 слов 96 букв
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