Хозяйка на зиму засолила 3 катушки капусты в первой катушке поместилось 70 килогра??м квашеной капусты во второй половине этой массы а третий на 15 килограмм больше чем во второй Сколько всего килограммов квашеной капусты MP3 к...

Математика

Хозяйка на зиму засолила 3 катушки капусты в первой катушке поместилось 70 килогра??м квашеной капусты во второй половине этой массы а третий на 15 килограмм больше чем во второй Сколько всего килограммов квашеной капусты MP3 катушках

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