Хозяйка на зиму засолила 3 катушки капусты в первой катушке поместилось 70 килогра??м квашеной капусты во второй половине этой массы а третий на 15 килограмм больше чем во второй Сколько всего килограммов квашеной капусты MP3 к...
Математика
Хозяйка на зиму засолила 3 катушки капусты в первой катушке поместилось 70 килогра??м квашеной капусты во второй половине этой массы а третий на 15 килограмм больше чем во второй Сколько всего килограммов квашеной капусты MP3 катушках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70/2=35 кл 2) 35+15=50 кг 3) 70+35+50=155 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В прямоугольном треугольнике угол, образованный биссектрисой прямого угла и гипотенузой, равен 105 град. Найдите меньший из острых углов прямоуголь...
Математика
Реши задачу. на празднике Наурыз в одном ауле поставили 4 юрты а в другом ауле 5юрт. сколько всего юрт поставили в двух аулах? измени вопрос так чт...
Математика
В автобусе ехало 35пассажиров.на одной остановке вошли ещё 7 человек,на другой остановке вышли 10 человек.сколько человек стало в автобусе?
Математика