В прямоугольном треугольнике угол, образованный биссектрисой прямого угла и гипотенузой, равен 105 град. Найдите меньший из острых углов прямоугольного треугольника.

Гость: Гость:

Биссектриса разделила прямой угол на два равных, т.е. 90 : 2 = 45 градусов Получили один треугольник с углами 45 и 105 , значит третий угол = 180 -45 -105 = 30 градусов. Значит наш начальный треугольник имеет меньший угол 30 градусов, т.к. второй угол 90 -30 = 60 Ответ 30 градусов