В бригаде 8 работников.сколькими способами можно сформировать группу из 3 человек для поездки в санаторий?
Алгебра
В бригаде 8 работников.сколькими способами можно сформировать группу из 3 человек для поездки в санаторий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vk(n)=V3(8)=8.7.6=56.6=336
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