Составить предложение из этих глаголов: Дышит, гремят, брызнул, летит, повысли, золотит

Гость: Гость:

1) На природе туристы дышат свежим воздухом. 2) На кухне гремят кастрюли, ложки, вилки. 3) Она случайно брызнула сок себе на платье. 4) В осеннем лесу летит жёлтый лист. 5) Начальник повысил рабочим зарплату. 6) Мастер золотит украшения для салона.