Хозяин нанял работника на год и обещал ему заплатить 30 рублей и кафтан. Но тот, про??аботав 7 месяцев, захотел уйти. При расчете он получил кафтан и 17 рублей. Сколько стоил кафтан?

Математика

Хозяин нанял работника на год и обещал ему заплатить 30 рублей и кафтан. Но тот, про??аботав 7 месяцев, захотел уйти. При расчете он получил кафтан и 17 рублей. Сколько стоил кафтан?

Автор: Гость