Хозяин нанял работника на год и обещал ему заплатить 30 рублей и кафтан. Но тот, про??аботав 7 месяцев, захотел уйти. При расчете он получил кафтан и 17 рублей. Сколько стоил кафтан?
Математика
Хозяин нанял работника на год и обещал ему заплатить 30 рублей и кафтан. Но тот, про??аботав 7 месяцев, захотел уйти. При расчете он получил кафтан и 17 рублей. Сколько стоил кафтан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 руб : 12 мес = 2,5 руб/мес 2) 2,5 * 7 мес = 17,5 руб получил 3) 17,5 - 17 = 0,5 руб стоил кафтан
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