ХРИСТИАНСТВО где родился и как рос основатель новой религии? как и почему он стал проповедовать новую религию? чему учил основатель религии? БУДДИЗМ те же вопросы☺ ИСЛАМ те же вопросы

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ХРИСТИАНСТВО где родился и как рос основатель новой религии? как и почему он стал проповедовать новую религию? чему учил основатель религии? БУДДИЗМ те же вопросы☺ ИСЛАМ те же вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он родился в маленьком городе Вихлеем когда Иисус вырос он стал проповедовать учил что люди должны верить в бога своих ближних Иисус призывал каждого человека изменится стать лучше остальные я не нашла извини только это
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