соседние стрелкой буквы в словах и соответствующие им звуки

Английский язык
соседние стрелкой буквы в словах и соответствующие им звуки
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Гость:
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