Хронологические рамки периода раннего, среднего, палеолита ,мезолита,неолита,эне??лита

История
Хронологические рамки периода раннего, среднего, палеолита ,мезолита,неолита,эне??лита
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мезолит - 12-5 тыс. лет до н.э. Неолит - 5-3 тыс. лет до н.э. Энеолит - 3-2 тыс. лет до н.э. Палеолит - (Нижний палеолит - 2,5 млн лет назад- 100,000 лет назад средний палеолит 300-30 тыс. лет назад верхний палеолит 50-10 тыс. лет назад) А ОСТАЛЬНОЕ НЕЗНАЮ
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