Хронологические рамки периода раннего, среднего, палеолита ,мезолита,неолита,эне??лита

Гость: Гость:

Мезолит - 12-5 тыс. лет до н.э. Неолит - 5-3 тыс. лет до н.э. Энеолит - 3-2 тыс. лет до н.э. Палеолит - (Нижний палеолит - 2,5 млн лет назад- 100,000 лет назад средний палеолит 300-30 тыс. лет назад верхний палеолит 50-10 тыс. лет назад) А ОСТАЛЬНОЕ НЕЗНАЮ