Хрущёв? Его вложения в СССР? Достижения?

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Внутренняя политика: Н. С. Хрущев стал в сентябре 1975 г. первым секретарем КПСС. Тогда же он совместно с другими начал избавлять общество от наиболее уродливых форм командно-административной системы, конкретно - от культа личности Сталина. (Известное выступление - доклад "О культе личности и его последствиях" на ХХ съезде КПСС в 1956 г.). Проводились реорганизация правоохранительных органов, работа по реабилитации жертв репрессий и депортированных во время войны народов. Также преобразования затронули и общественно-политическую жизнь - восстанавливалась законность, расширялись права союзных республик в области законодательства, но для сохранения ведущей роли центра в экономике создавалась Экономическая комиссия Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Обновлялся аппарат власти, одновременно рос культ самого Хрущева. С 1958 он совмещал 2 должности - первого секретаря и главы правительства. Под его руководством был составлен проект новой Программы КПСС (1961 г., ХХII съезд партии). Она провозгласила переход страны к "развернутому коммунистическому Экономика: Повышение благосостояния народа объявлялось центральной задачей нового руководства. С 1953 начались преобразования в экономике, прежде всего с сельском хозяйстве. Разработка новой аграрной политики: повышение гос. закупочных цен на с/х продукцию, изменение в системе планирования, увеличение финансирования отраслей агросферы, совершенствование налоговой политики. Были упорядочены расчеты хозяйств с МТС (которые были реорганизованы в 1958 году), улучшалась техника и увеличивались ее поставки. С 1954 началось освоение целины (экстенсивный курс развития). Все это позволило добиться определенных успехов в развитии аграрного производства. Но коренного улучшения не произошло. Начались непродуманные меры: колхозы преобразовывались в совхозы, действовали силовые методы управления хозяйством, с конца 50-х началась проводиться линия на свертывание личных подсобных хозяйств, сокращение поголовья скота. А с 1959 года Хрущев вообще порекомендовал всем хозяйствам переходить к посеву кукурузы, что было несуразно для нашего климата) Результат - обострение продовольственной проблемы. Зерно стало закупаться за рубежом. Промышленность: Высокими темпами развивалось приборо- и машиностроение, продолжалась мехнизация производства, широкие масштабы приобрело капитальное строительство. Сооружались тысячи предприятий - Череповецкий и Омский заводы по нефтепереработке, предприятия синтетического каучука в Воронеже, Красноярске и Сумгаите, бетонный завод в Новой Каховке. Развивались радиоэлектрика и ракетостроение. В итоге, к концу 50-х промышленность поднялась на новую ступень. Она насчитывала около 300 отраслей и видов производства. Вместе с тем жесткая централизация тормозила развитие. Из-за этого в 1957 году был принят Закон о перестройке управления промышленностью. Отменялись отраслевые министерства и ведомства, создавались совнархозы на базе административного деления. Однако, это еще больше нарушило единую техническую и технологическую политику внутри промышленности. Социальная сфера: Выросла численность жителей, особенно в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, чему способствовало освоение там природных богатств. Увеличилось число рабочих за счет сельских жителей. Осуществлялись мероприятия по повышению уровня жизни: сокращался рабочий день (подростки - 6 часов, взрослые - сокращение на два часа в субботу и предпраздничные дни). С 1956 начал действовать Закон о государственных пенсиях. (Их размеры увеличивались). Постепенно поднимались зарплаты . Обучение стало бесплатным. Проводилась индустриализация строек, началось массовое жилищное строительство. (Знаменитые вечные хрущевки - кто их не знает?;) Почти 1/4 населения переселилась в новые квартиры.