-x^2-5x+6=0 Ответы: х1=-1; x2=6 x1=-27; x2=22 x1=-12; x2=1 x1=1; x2=6
Алгебра
-x^2-5x+6=0 Ответы: х1=-1; x2=6 x1=-27; x2=22 x1=-12; x2=1 x1=1; x2=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-x² -5x +6 =0 D=25 -4*(-1)*6 =49=7² x1=(5-7)/ -2 =1 x2=(5+7)/ -2 = -6 отв. x1 =1, x2 = -6
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