96дц-5м 18см + 2м 65см

Математика
96дц-5м 18см + 2м 65см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96дц-5м 18см + 2м 65см =960 см -500см -18 см+200 см +65 см=707 см= 7 м 7 см
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