Волк стал догонять лису,когда между ними было 75,6 м. скорость волка 16,8 м.с. скорость лисы 10,5 мс. через сколько секунд волк догонит лису

Математика

Волк стал догонять лису,когда между ними было 75,6 м. скорость волка 16,8 м.с. скорость лисы 10,5 мс. через сколько секунд волк догонит лису

Автор: Гость