Сделать синтаксический разбор предложения и расставить знаки препинания: Лось выбежал на опушку зарослях кустарником и не останавливаясь направился к блестящей в лучах заходящего солнца реке.

Русский язык

Сделать синтаксический разбор предложения и расставить знаки препинания: Лось выбежал на опушку зарослях кустарником и не останавливаясь направился к блестящей в лучах заходящего солнца реке.

Автор: Гость