Сделать синтаксический разбор предложения и расставить знаки препинания: Лось выбежал на опушку зарослях кустарником и не останавливаясь направился к блестящей в лучах заходящего солнца реке.
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения и расставить знаки препинания: Лось выбежал на опушку зарослях кустарником и не останавливаясь направился к блестящей в лучах заходящего солнца реке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лось выбежал на опушку в зарослях кустарником,и не остановливаясь направился к блестящей в лучах заходящего солнца реке.
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