Какие вещества записываются в виде молекул в ионно-молекулярных уравнениях

Химия
Какие вещества записываются в виде молекул в ионно-молекулярных уравнениях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При написании уравнений реакций в ионно-молекулярном виде, в виде ионов записывают вещества которые в водных растворах диссоциируют на ионы, т.е. сильные электролиты ( почти все соли, неорганические кислоты, щелочи.) Слабодиссоциирующие, т.е слабые электролиты (газообразные и труднорастворимые соединения) записывают в виде молекул. 
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