Вычислите 4,23+1,7 3,29-1,9

Математика
Вычислите 4,23+1,7 3,29-1,9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,23+1,7=5,93 3,29-1,9=1,39 Это легко главное понять
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