Составить план по рассказу лисичкин хлеб

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Помогите пожалуйста.Выполните действия , результат округлите до указанного разряда: (а) до едениц 42,25 : 13 825,6 : 32 69,02 : 3,4 (б) До десятых 900 : 93 6,048 : 1,2 21,45 : 3