Составить план по рассказу лисичкин хлеб

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Составить план по рассказу лисичкин хлеб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогите пожалуйста.Выполните действия , результат округлите до указанного разряда:  (а) до едениц 42,25 : 13                                 825,6 : 32                 69,02 : 3,4 (б) До десятых               900 : 93                        6,048 : 1,2                                       21,45 : 3
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