Відомості про лелеку для 4 класу *Твip* Ведомости про цаплю для 4 класса. *Сочинение*

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З лелекою пов’язано безліч легенд та вірувань. Птаха здавна шанували різні народи світу та присвоювали йому магічні властивості. Бажаєш, дізнатися, які саме? Читай далі! Обіцяю, буде цікаво. Слов’яни та балти вважали чорногуза символом добробуту і щасливої долі. Тож якщо на сільській хаті з’являлося гніздо, господарів чекали злагода, здоров’я та гарний урожай.