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Прошу умоляю дам 15 баллов !!!!!
Математика
Прошу умоляю дам 15 баллов !!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-) х-----100% 48 р- 40% х= 48*100÷40=120.
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