Назовите структуры участвующие в циркуляции ликвора в головном мозге
Биология
Назовите структуры участвующие в циркуляции ликвора в головном мозге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В циркуляции ликвора участвуют желудочки мозга. в желудочках имеются специальные клетки, которые секретируют цереброспинальную жидкость(клетки эпендимы), глиальные клетки, и пропотевание плазмы из сосудов мозга. Всасывание происходит в венозных синусах мозга и грануляциях арахноидальной оболочки.
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