Назовите структуры участвующие в циркуляции ликвора в головном мозге

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В циркуляции ликвора участвуют желудочки мозга. в желудочках имеются специальные клетки, которые секретируют цереброспинальную жидкость(клетки эпендимы), глиальные клетки, и пропотевание плазмы из сосудов мозга. Всасывание происходит в венозных синусах мозга и грануляциях арахноидальной оболочки.