Из деревни А и Б соединены прямой дорогой, расстояние между ними 5 км. В полдень из ?? выбежала собака Зорка со скоростью 4,3 км/ч, а из Б- собака Бобик со скоростью 3,7 км/ч. Какое расстояние стало между собаками через 1 час? ...

Математика

Из деревни А и Б соединены прямой дорогой, расстояние между ними 5 км. В полдень из ?? выбежала собака Зорка со скоростью 4,3 км/ч, а из Б- собака Бобик со скоростью 3,7 км/ч. Какое расстояние стало между собаками через 1 час? Рассмотреть все варианты (4 варианта).

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