Я відвідав чарівну крамницю

Українська мова
Я відвідав чарівну крамницю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты просто пиши на русском
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какая поверхность санкт-петербурге 2 класс Окружающий
Ответить
Математика
Из деревни А и Б соединены прямой дорогой, расстояние между ними 5 км. В полдень из ?? выбежала собака Зорка со скоростью 4,3 км/ч, а из Б- собака ...
Ответить
Математика
Волк стал догонять лису,когда между ними было 75,6 м. скорость волка 16,8 м.с. скорость лисы 10,5 мс. через сколько секунд волк догонит лису
Ответить
Английский язык
Ответьте на вопросы: 1. Who is the most talented actor in the world? 2. What is the most moving film that you've ever seen? 3. Who is the mos...
Ответить
Биология
Назовите структуры участвующие в циркуляции ликвора в головном мозге
Ответить