Определите род имени существительных Визави,какао ,фламинго,рантье,вальс-фантазия ,МИД ,Гоби,авеню,брокколи,эсперанто,киви
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Определите род имени существительных Визави,какао ,фламинго,рантье,вальс-фантазия ,МИД ,Гоби,авеню,брокколи,эсперанто,киви
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Визави-общий род. Какао-средний.(Не путать со словом кофе! Мужской род оно имеет) Фламинго-мужской. Рантье-мужской род. Вальс-фантазия-женский род. МИД-мужской. Гоби-женский. Авеню-женский. Брокколи-женский. Эсперанто-средний. Киви-женский.
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