Хто лучший баскетболист мира????

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На сегодняшний день можно назвать много классных баскетболистов, но особо хотелось отметить следующих спортсменов. Коби Браянт (рост 198 см, вес 93 кг) на поле играет атакующего защитника, забрасывал множество мячей, благодаря чему попал на 5-е место в рейтинге лучших снайперов в истории НБА. Леброн Джеймс (рост 203 см, вес 114 кг) – имеет в своем активе множество личных наград и титулов. Тим Данкан (рост 211 см, вес 116 кг) – лидер “Сан Антонио Спёрс”, он тринадцать раз участвовал в матчах всех звезд НБА. Кевин Гарнетт (рост 211 см, вес 114 кг) – 14 раз участвовал в матчах всех звезд и девять раз попал в сборную всех звезд НБА. Дирк Новицки – участник 11-ти матчей всех звезд и самый ценный игрок чемпионата мира 2002 года (по национальности - немец) . И это не все их достижения.