Скласти синкан говорющои риби

Гость: Гость:

1.Диво! Говорюща риба! 2.Вигнали з її середовища. 3.Знайомство з рибалкою. 4.З рибалкою на озері 5.Діалог риби з рибалкою. 6.Запрошення у гості. 7.Риба на порозі. 8.Її не чують. 9.Зажарена риба 10.Кінець