Скласти синкан говорющои риби
Українська література
Скласти синкан говорющои риби
Ответ(ы):
Гость:
1.Диво! Говорюща риба! 2.Вигнали з її середовища. 3.Знайомство з рибалкою. 4.З рибалкою на озері 5.Діалог риби з рибалкою. 6.Запрошення у гості. 7.Риба на порозі. 8.Її не чують. 9.Зажарена риба 10.Кінець
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