Из слов каждой строки составь предложения.Запиши получившийся рассказ Цветами,травой,и свежей, пахнет Небе, трепещет, синем,в,дрожит,поднимается,в звездочка,вышину,золотая,медленно Взлетает,лугом,это,жаворонок,над пестрым, ...
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Из слов каждой строки составь предложения.Запиши получившийся рассказ Цветами,травой,и свежей, пахнет Небе, трепещет, синем,в,дрожит,поднимается,в звездочка,вышину,золотая,медленно Взлетает,лугом,это,жаворонок,над пестрым, Голоса,густой,птиц,звучат,в,разные,траве Поближе,и,эти,подойдешь,чудесные,услышишь,звуки
Ответ(ы):
Гость:
Пахнет цветами и свежей травой В синем небе трепещет, дрожит и медленно поднимается в вышину золотая звёздочка. Этот жаворонок пёстрый взлетает над пёстрым лугом. Разные голоса птиц звучат в густой траве. Подойдёшь поближе и услышишь эти чудесные звуки.
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