К 80 граммам 10-ти % раствора, прилили 20 миллилитров воды , какой стала массовая доля ??ещества.
Химия
К 80 граммам 10-ти % раствора, прилили 20 миллилитров воды , какой стала массовая доля ??ещества.
Ответ(ы):
Гость:
M(в-ва)=10% * 80г : 100%=8г m(р-ра)=80+20=100г ω(в-ва)=8г * 100% : 100г = 8%
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