Мне нужно составить предложения в Pr.S, Pr.C, P.C, F.S, Pr.Perfect пожалуйста как можно быстрее
Английский язык
Мне нужно составить предложения в Pr.S, Pr.C, P.C, F.S, Pr.Perfect пожалуйста как можно быстрее
Ответ(ы):
Гость:
I always do my homework. I am doing my homework When i was a child i am doing my homework
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Русский язык
Опишите кратко ситуацию, в которой уместно употребить одну из пословиц.Вот сами п??словицы : 1.Дерево погубить в пять минут, а вырастить его - го...