Мне нужно составить предложения в Pr.S, Pr.C, P.C, F.S, Pr.Perfect пожалуйста как можно быстрее

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Мне нужно составить предложения в Pr.S, Pr.C, P.C, F.S, Pr.Perfect пожалуйста как можно быстрее

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