Мне нужно составить предложения в Pr.S, Pr.C, P.C, F.S, Pr.Perfect пожалуйста как можно быстрее

Английский язык
Мне нужно составить предложения в Pr.S, Pr.C, P.C, F.S, Pr.Perfect пожалуйста как можно быстрее
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Автор: Гость
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Гость:
I always do my homework. I am doing my homework When i was a child i am doing my homework
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