Меджугородний это сложное прилагательное?
Русский язык
Меджугородний это сложное прилагательное?
Ответ(ы):
Гость:
Да междугородний это сложное прилагательное,т.к образовано от словосочетания "Между городом".Это правило также действует для слитного или раздельного написания сложных прилагательных! Удачи!
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