Какой город был столицей Руси в 13 веке?
История
Какой город был столицей Руси в 13 веке?
Ответ(ы):
Гость:
Киев-------------------
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