Мастер и его ученик 3 часа вытачивали детали.Мастер всё это время работал с произв??дительностью 40 деталей в час,а его ученик за это же время сделал 35 работы,выполненной мастером.Сколько всего деталей сделали мастер и его уче...

Математика

Мастер и его ученик 3 часа вытачивали детали.Мастер всё это время работал с произв??дительностью 40 деталей в час,а его ученик за это же время сделал 35 работы,выполненной мастером.Сколько всего деталей сделали мастер и его ученик за 3 часа

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