Мастер и его ученик 3 часа вытачивали детали.Мастер всё это время работал с произв??дительностью 40 деталей в час,а его ученик за это же время сделал 35 работы,выполненной мастером.Сколько всего деталей сделали мастер и его уче...
Математика
Мастер и его ученик 3 часа вытачивали детали.Мастер всё это время работал с произв??дительностью 40 деталей в час,а его ученик за это же время сделал 35 работы,выполненной мастером.Сколько всего деталей сделали мастер и его ученик за 3 часа
Ответ(ы):
Гость:
1.40х3=120 дет изготовил мастер 2.120х3|5=72 дет изготовил ученик 3.120+72=192 дет сделано всего |-это делить
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