Приготовить историю о музыкальных иструментав

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Музыка́льные инструме́нты — предметы, с помощью которых извлекаются различные музыкальные, а так же немузыкальные неорганизованные звуки для исполнения музыкального произведения. Ныне существующие обыкновенные музыкальные инструменты подразделяются на несколько групп: клавишные, струнные, духовые, язычковые, ударные,а также симфонические. В отдельную группу можно выделить клавишные инструменты, хотя способы звукоизвлечения в них зачастую различны. Общепринятая научная классификация музыкальных инструментов — система Хорнбостеля — Закса. Физическая основа музыкального инструмента, производящего музыкальные звуки (за исключением цифровых электрических устройств), это резонатор. Это может быть струна, столб воздуха в некотором объёме, колебательный контур, или иной объект, способный запасать подведённую энергию в виде колебаний. Резонансная частота резонатора определяет основной тон (первый обертон) производимого звука. Инструмент может производить столько звуков одновременно, сколько резонаторов в нём смонтировано. Звучание начинается в момент ввода энергии в резонатор. Резонансные частоты резонаторов некоторых инструментов часто можно плавно или дискретно изменять в процессе игры на инструменте. Для принудительного прекращения звучания можно использовать демпфирование. В музыкальных инструментах, производящих немузыкальные звуки, например ударных, наличие резонатора не принципиально.