Ребят,помогите .Главные герои сказки горшочек каши

Литература
Ребят,помогите .Главные герои сказки горшочек каши
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Девочка главный герой (и каша если можно)) )
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