Отгадай загадку: У девочки на шоколадку не хватало 10 монет, а мальчику не хватало 1 монеты. Они решили купить одну шоколадку на двоих. Но им все равно не хватало 1 монеты. Сколько стоит шоколадка?
Математика
Отгадай загадку: У девочки на шоколадку не хватало 10 монет, а мальчику не хватало 1 монеты. Они решили купить одну шоколадку на двоих. Но им все равно не хватало 1 монеты. Сколько стоит шоколадка?
Ответ(ы):
Гость:
Шоколадка стоит 21 рубль потому что десять плюс девять плюс два равно 21
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