Отгадай загадку: У девочки на шоколадку не хватало 10 монет, а мальчику не хватало 1 монеты. Они решили купить одну шоколадку на двоих. Но им все равно не хватало 1 монеты. Сколько стоит шоколадка?

Математика

Отгадай загадку: У девочки на шоколадку не хватало 10 монет, а мальчику не хватало 1 монеты. Они решили купить одну шоколадку на двоих. Но им все равно не хватало 1 монеты. Сколько стоит шоколадка?

Автор: Гость