Сколько часов пройдёт за 10 дней.
Математика
Сколько часов пройдёт за 10 дней.
Ответ(ы):
Гость:
Ну смотрите в одном дне 12 часов, значит за 10 дней пройдет 120 часов. Если же вы имеете в виду сутки, то в сутки проходит 24 часа, значит 240 часов пройдет за 10 суток.
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