Художник изобразил обстановку в дворянском доме 17 века. Обсуди с другом ошибки, которые он допустил. Раскрась рисунок. Ошибки художника оставь без цвета

Окружающий мир

Художник изобразил обстановку в дворянском доме 17 века. Обсуди с другом ошибки, которые он допустил. Раскрась рисунок. Ошибки художника оставь без цвета

Автор: Гость