Художник изобразил обстановку в дворянском доме 17 века. Обсуди с другом ошибки, которые он допустил. Раскрась рисунок. Ошибки художника оставь без цвета
Окружающий мир
Художник изобразил обстановку в дворянском доме 17 века. Обсуди с другом ошибки, которые он допустил. Раскрась рисунок. Ошибки художника оставь без цвета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лампа и стол со стулом
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