Хуторянин собирался выходить весной 36 мешков картофеля и думал,что сортировка ка??тофеля и его подъём из погреба займут 4 часа.Но потратил он 6 часов.Сколько мешков уточнил планировал за 1 час поднимать из погреба и сколько по...

Математика

Хуторянин собирался выходить весной 36 мешков картофеля и думал,что сортировка ка??тофеля и его подъём из погреба займут 4 часа.Но потратил он 6 часов.Сколько мешков уточнил планировал за 1 час поднимать из погреба и сколько поднимал на самом деле

Автор: Гость