Хуторянин собирался выходить весной 36 мешков картофеля и думал,что сортировка ка??тофеля и его подъём из погреба займут 4 часа.Но потратил он 6 часов.Сколько мешков уточнил планировал за 1 час поднимать из погреба и сколько по...

Математика
Хуторянин собирался выходить весной 36 мешков картофеля и думал,что сортировка ка??тофеля и его подъём из погреба займут 4 часа.Но потратил он 6 часов.Сколько мешков уточнил планировал за 1 час поднимать из погреба и сколько поднимал на самом деле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36÷4=9мешков за 1 час планировал 36÷6=6 мешков за 1час поднял на самом деле
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